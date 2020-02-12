İmamoğlu'na ettiği küfür soruldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde AK Partili üyeye ettiği küfürü skandal bir açıklamayla savundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul Planlama Ajansı'nın tanıtım toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Boş konu"

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki küfür iddiaları ile ilgili, "O konu boş bir konu. Mahkemeye verdi arkadaş. Biz çok samimi bir konuşma yaptık. Ama bunu çıkıp ifade bir cümle ile ifade biçimini gördüm zaten. Şu an mahkeme süreci var. Orada gerekeni söyleriz" dedi.

İmamoğlu özür dilemişti

AK Parti İBB İl Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, ‘oturum sırasında kendisine küfür eden’ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun odasına çağırarak kendisinden özür dilediğini açıklamıştı.

Yasal haklarını saklı tuttuğunu söyleyen Aşıkkutlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İBB Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis kürsüsünden şahsıma yönelik gayri ahlaki ve hakaretamiz sözler sarf etmiştir. Meclis oturumu bitiminde yanıma gelerek beni makamına davet etmiş ve sarf ettiği sözleri dolayısıyla benden özür dilemiştir" ifadelerini kullanmıştı