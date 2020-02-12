Liverpool, Van Dijk'a yıllık 9.4 milyon euro teklif edecek

Liverpool, yıllık 7.3 milyon euro kazanan Hollandalı stoper Virgil van Dijk'a 9.4 milyon euro teklif edecek. 4 milyon 750 bin euro da şampiyonluk bonusu kazanacak olan yıldız oyuncu, dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alacak.

İngiltere Premier Lig'de en yakın rakibi Manchester City'nin 24 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un başarısında hücum kadar savunma hattının başarısı da dikkat çekiyor. 25 maçta sadece 15 gol yiyen ve Premier Lig'in en az gol yiyen takımı konumundaki Liverpool'da Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ın performansı göz kamaştırıyor. Van Dijk'ı başka takımlara kaptırmak istemeyen Liverpool yönetimi, yıldız futbolcunun maaşına büyük oranda zam yapmaya hazırlanıyor.

Haftalık 180 bin euro kazanacak

Yeni anlaşma ile birlikte Van Dijk'ın yıllık maaşı 7.3 milyon eurodan 9.4 milyon euroya yükselecek. Football Insider'ın haberine göre, şu anda haftalık 140 bin euro kazanan Van Dijk'ın gelişi ile savunmanın toparlandığını düşünen Liverpool yönetimi, Hollandalı futbolcuya haftalık maaşını 180 bin euroya çıkaracak beş yıllık bir teklif yapacak.

Teklife sıcak bakıyor

Van Dijk ile yakın zamanda masaya oturması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü kazanan Van Dijk'ın da teklife sıcak baktığı ve imza atmasının beklendiği belirtiliyor. Premier Lig'de şampiyon olunması durumunda 4 milyon 750 bin euro da bonus kazanacak olan Van Dijk, böylece dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alacak.