Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 değer kazancıyla 120.048,74 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 250,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne sakin başlayan ve en düşük 119.229,22 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 121.000 seviyesinin üzerini test etti.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili Rusya ile gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını kaydetti.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin de yoğunlaştığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu, 121.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 122.500 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2019 yılının aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artmasını bekliyor. Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 6,8 artacağı tahmin ediliyor.