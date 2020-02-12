Öldürülen rejim askeri sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurlarına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen rejim unsurlarının sayısını açıkladı.

İdlib'de rejim tarafından Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıların ardından Türkiye harekete geçti. Sınır birliklerine yapılan sevkiyatlardan sonra rejim unsurlarına karşılık verilmeye başlandı. MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Bugün içerisinde 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:

İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Toplamda 207 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Türk askerine yönelik yapılan saldırının ardından, Türkiye'den Esed rejimine darbe vurulmaya devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, dün 51 rejim unsurunun pazartesi günü ise yapılan açıklamada 101 Esed rejim askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Erdoğan: rejim güçlerini her yerde vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.