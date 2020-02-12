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Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurdu

Demirören Haber Ajansı
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Son uçuşunu İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştiren Atlasglobal, tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. Şirket yetkilileri, bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etti.

26 Kasım'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı.

Şirket, uçuşlarını durdurma kararı aldı. Atlasglobal karar sonrası son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirdi.

Şirket yetkililerinin bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet ettiği öğrenildi.

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