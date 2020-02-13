ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan ilginç yanıt

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" paylaşımına Rusya'dan cevap geldi. ABD'nin 2021 yılı bütçesinde terör örgütü YPG'ye ayrılan 200 milyon dolarlık bütçeyi hatırlatan Rusya Büyükelçiliği "Takdiri size bırakıyoruz" paylaşımını yaptı.

Emperyalist ülkeler Türkiye üzerinden güç gösterisinde bulundular. İdlib krizi nedeniyle Amerika ve Rusya sosyal medya üzerinden karşılıklı paylaşımlarla Türkiye'yi yanına çekme adına "şirinlik" gösterisi yaptılar.

"NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulundu. Videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" mesajı verildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, "Eye On Idlıb" yani "Gözler İdlib'in Üzerinde" başlıklı videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Videolu mesajda "Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı" belirtildi. Ayrıca videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi.

Rusya ABD'ye YPG'ye yardım ile yanıt verdi

ABD Büyükelçiliği'nin söz konusu paylaşımının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden cevap geldi. Paylaşımda, İdlib'de rejim saldırıları nedeniyle 13 askerin şehit olmasının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" sözleriyle birlikte, Pentagon tarafından terör örgütü PKK kontrolündeki 10 bin kişilik birlik için bütçe talebi istenildiğine dair bir görsel yer aldı.

Büyükelçiliğin paylaşımında "Takdiri size bırakıyoruz" ifadesi kullanıldı.