Burhan Kuzu'ya kötü haber Zindaşti'yi kurtardı iddiasına özel soruşturma savcılığı el attı

Burhan Kuzu'nun İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yi cezaevinden kurtarmak için hakimlere baskı yaptığı iddialarını İstanbul Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu incelemeye aldı.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık yetkilileri Kuzu hakkındaki soruşturmanın Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre, 2 hakimin "Burhan Kuzu bize baskı yaptı" ifadelerini de içeren HSK dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. HSK'dan gelen dosyanın Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanarak beraat eden Orhan Ünğan'ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma dosyasıyla birleştirildiği de öğrenildi.

Ünğan’ın 18 Kasım 2019’de Özel Soruşturma Bürosu’na Kuzu’nun yargılamaya müdahalede bulunarak Zindaşti’nin tahliye edilmesini sağladığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.