HABER /  GÜNCEL
ADV Tüm bebek bakım ve temizlik ürünlerinde indirim
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

Burhan Kuzu'ya kötü haber Zindaşti'yi kurtardı iddiasına özel soruşturma savcılığı el attı

ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Burhan Kuzu'nun İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yi cezaevinden kurtarmak için hakimlere baskı yaptığı iddialarını İstanbul Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu incelemeye aldı.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık yetkilileri Kuzu hakkındaki soruşturmanın Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre, 2 hakimin "Burhan Kuzu bize baskı yaptı" ifadelerini de içeren HSK dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. HSK'dan gelen dosyanın Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanarak beraat eden Orhan Ünğan'ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma dosyasıyla birleştirildiği de öğrenildi.

Ünğan’ın 18 Kasım 2019’de Özel Soruşturma Bürosu’na Kuzu’nun yargılamaya müdahalede bulunarak Zindaşti’nin tahliye edilmesini sağladığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı
Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
James Jeffrey: Türkiye'ninki meşru müdafaa
Galatasaray Alanyaspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ın borcu yönetilebilir bir duruma gelmiştir
Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
Son seçim anketi yayınlandı 3 parti baraj altında
ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan ilginç yanıt
Esenler'de yarım saat arayla park halindeki iki minibüs yandı
Adana'da pamuk fabrikasında yangın
8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de
Mersin'de tam 4 bin yıllık büyük kitabı ele geçirildi
Yorumlar