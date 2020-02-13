DEAŞ istihbaratçısı ifşa etti yabancılara istihbarat satıyoruz

Mersin’de yakalanan DEAŞ’lı terörist Kuteybe Hammet’ten örgüt arşivi çıktı. Dosyadaki 4 bin isim arasında, Ankara Garı saldırısı sanığı Hacı Ali Durmaz da var. Hammet, topladıkları istihbaratları yabancılara sattıklarını iddia etti.

MİT ve emniyet ekipleri 22 Kasım 2019 günü Mersin’de DEAŞ’la ilgili derin bilgilere ulaştıkları bir operasyon yaptı. Hürriyet'in haberine göre, DEAŞ istihbaratçısı olduğu tespit edilen Kuteybe Hammet gözaltına alındı.

4 bin DEAŞ'lının künye bilgileri çıktı

Hammet’in bilgisayarında, aralarında Türkler’in de olduğu yaklaşık 4 bin DEAŞ’lının künye şeklinde bilgileri, haritalar, fotoğraflar, bazı DEAŞ terör örgütü mensuplarının takibi amacıyla yapılmış keşif videoları ve silahların güzergâh bilgileri ele geçirildi.

Ankara Garı saldırısı davası sanığı da var

Bilgisayarda, 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim katliamı davasının sanıklarından Hacı Ali Durmaz’a ait olduğu belirlenen bir form da bulundu.

400 Dolara bilgileri sattım

Hammet, birçok isim vererek, DEAŞ’ın ofisi şeklinde çalışan yerlerde örgüt üyeleriyle ilgili bilgilerin toplandığını, bunların da yabancılara satıldığını iddia etti. Hammet, kendisinin de İngiliz olduğu değerlendirilen Robert isimli bir kişiyle bağlantı kurduğunu öne sürerek, “WhatsApp üzerinden Robert’e bilgi gönderdim. Robert vermiş olduğum bilgiler için Suriye’den bana 400 Amerikan doları gönderdi” diye ifade verdi.