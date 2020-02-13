Erol Bulut: Futbolcularım tarih yazdı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında Galatasaray'a 3- 1 yenilmesine rağmen tur atladı. Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez kupada yarı finale yükseldi.

Erol Bulut "Çok mutluyuz. Zor bir maç oldu bizim için. İyi başlayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. İyi bir Galatasaray'a karşı oynadık. Buna rağmen turu geçtik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Futbolcularım tarih yazdı. Alanya'nın bugüne kadar yarı finali yok. İlki başardılar. Hepsini tebrik ederim" dedi.

"Teknik direktörlükte hedefiniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Bulut "Bir teknik direktörün hedeflerinin en üstte olması gerekiyor. Benim de o şekilde... Hedefimin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Her gittiğim takımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, müsabakaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirterek, "Burada iyi bir Galatasaray'a karşı mücadele verdik. Skor 1-1 iken 2-1'i yakalama şansımız vardı. Bunu değerlendiremedik. Skor 3-1 olduktan sonra kaleci Muslera müthiş bir top çıkardı. Tabii 3-1'den sonra futbolcu biraz stres yapıyor. Bunu biraz yaşadık. Genel 90 dakikaya baktığımızda mücadele açısından futbolcularım ellerinden geleni yaptılar. Tur atladığımızdan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısına iyi başladıklarını vurgulayan Erol Bulut, "İlk yarıyı güzel tamamladık. Ben bugüne kadar hiçbir zaman şampiyonluktan ve Avrupa kupalarından bahsetmedim. Hedefimiz ilk 8'in içinde olabilmek. Bunun daha iyisi oluyorsa tabii ki bunu kabul edeceğiz. İnşallah ligi iyi bir yerde tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde geride kalan 21 haftada 4. sırada yer aldıklarının hatırlatılması üzerine Bulut, şunları kaydetti: "Büyük takımların önünde olmak önemli bir şey. Önemli olan 34. haftadan sonra nerede olduğunuz. Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Tabii benim de bir hedefim var ama onu bugün burada açıklamayacağım. Kupada final oynama isteği herkesin olur. Her hafta yeni bir hedef koymaya başladık. Sezon daha bitmedi. Sezon sezonunu hep birlikte yaşayacağız. İki kulvarda da en isini yapmaya çalışacağız. Kupada yarı finaldeyiz. Ligde de ilk dördün içindeyiz. Bunu sonuna kadar götürmeye çalışacağız.