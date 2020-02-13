Koronavirüsten 1 günde 242 kişi öldü piyasalar düşüşle açıldı

Covid-19 olarak adlandırılan Koronavirüsten Hubei'de bir günde ölenlerin sayısı 242 ile son rekorun iki katına çıktı. Sayısının bu kadar yüksek çıkmasıyla birlikte piyasalar da düşüşle açıldı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 olarak adlandırdığı koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde 12 Şubat Çarşamba günü bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Pazartesi günü bir günde ölenlerin sayısı 108 olarak açıklanmıştı; en son açıklanan 242 sayısı, bu rakamın iki katından da fazla.

Can kaybı 1368'e yükseldi

Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

Hubey Parti Sekreteri görevinden alındı

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı. ÇKP Merkezi Komitesi, Ciang'ın yerine Şanghay Eski Belediye Başkanı Ying Yong'u atadı.

Vuhan’a askeri sağlık personeli takviyesi

Ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin Vuhan’a gönderildiği aktarıldı. Söz konusu sağlık personelleriyle birlikte Vuhan’a Kovid-19’un ortaya çıkışından bu yana yapılan askeri sağlık personeli takviyesi 4 bini geçti.

Hubei eyaletinin sağlık komisyonundan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre rakamın bu derece yükselmesinin sebebi, yeni klinik yöntemlerle hesaplamaların yapılmaya başlanması.

Yetkililerin açıklamasına göre Perşembe gününden beri kullanılmaya başlanan bu yeni yöntemlerle tespit edilen vakalar da bu rakamlara eklendi.

Komisyon geçen hafta yaptığı açıklamada bilgisayarlı tomografi yönteminin de virüsün tespitinde kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu.

Böylece hastanelerin yeni vakaları daha hızlı bir şekilde tespit edip hastaların izole edilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Komisyon, eski verileri ve şüphelendikleri vakaları da gözden geçirdiklerini ekledi.

Sonuçlar iki günde geliyordu

Reuters haber ajansına konuşan ve ABD'de yaşayan Çin uzmanı Victor Shih, rakamların bir anda bu kadar yükselmesinin rahatsız edici bir durum olduğunu söyledi.

Victor Shih'e göre bu durum yetkililerin elinde başından beri iki farklı veri seti olduğunu gösteriyor olabilir. Hubei eyaleti şimdiye kadar vakaların tespitinde sadece ribonükleik asit (RNA) testinin sonuçlarını kullanıyordu.

Piyasalar sert tepki verdi

Virüse dair açıklanan son rakamların bu kadar yüksek olması, piyasaların da sert tepki vermesine yol açtı. Japonya piyasaları düşüşle açılırken Avustralya doları, Japonya'nın para birimi yen, ABD hisse senetlerinin vadelilerinde değer kaybı yaşandı.