Bakan Pakdemirli'den çamaşır suyunda tavuk eti deneyi makam odasında yaptı

Geçtiğimiz haftalarda kamuoyundaki ciddi tartışmaların üzerine çamaşır suyunun dönerde değişikliğe yol açıp açmadığını makamında test ettiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Döneri çamaşır suyuna bastırdım, rengi değişmedi” dedi.

Bakan Pakdemirli, çayda boya, kaşar peynirinde patates, dönerde çamaşır suyu haberleriyle ilgili konuştu. Pakdemirli, döner etlerinin bozulmaya yaklaştığında çamaşır suyuna batırıldığına ilişkin haberleri yeniden yalanladı.

Pakdemirli, makamında bizzat deney yaptığını, çamaşır suyuna döner batırdığını söyledi. Pakdemirli "Elde edilen bir şey var mı, renk değişimi var mı diye baktık. Söz konusu değil. Bu haberi, yayanlar rulo döner üreticileri" dedi.

Çamaşır suyunda tavuk eti deneyi

Pakdemirli, sahte gıdalara ilişkin çıkan haberlerin 'çoğunun' yalan olduğunu söyledi. Pakdemirli sözlerine şöyle devam etti:

"Çayda boya, kaşar peynirinde patates, dönerde çamaşır suyu... Bunların yüzde 90’ı yalan. Kaşar peynirinin içerisine patatesi tutturamazsınız. Tutturacak usta varsa bravo. Geçen gün bir haber çıktı. ‘Dönerde çamaşır suyu’ diye. Cumhurbaşkanımız da beni aradı. ‘Bu ne?’ dedi. ‘Benim bildiğim kadarıyla dönerde çamaşır suyundan bir şey elde edilmez ama ben yine de bakayım’ dedim. Gıda Kontrol Genel Müdürümüz, bu haberi yapan arkadaşı aradı. Adam özür diledi. ‘Sen Türkiye’de bu haberi yaydın. Yaydığına göre bildiğin, neresi varsa söyle, ekiplerimiz hazır. Baskın düzenleyeceğiz’ dedik. ‘Yok hayır’ dedi.

Bir yandan da ben, makamda tavuk etlerini çamaşır suyunun içerisine bastırdım, ne olacak diye deniyorum. Elde edilen bir şey var mı, renk değişimi var mı diye baktık. Söz konusu değil. Bu haberi, yayanlar rulo döner üreticileri. Bunlar hazır döner üretiyorlar. İsteniyor ki Türkiye’de bütün döner büfeleri, hazır döner satın alsınlar, yerinden hazırlama yapmasınlar."

Ceza kesilecek

Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu iş gıda kirliliğine geliyor. Efendim, ‘yumurta yemeyin, kolestrol yapar’... Bu da yasal düzenlemeden geçecek. ‘Hangi bilimsel gerekçelerle bunu söylüyorsunuz?’ diyeceğiz. Açıklayamazsa bunun bir cezai yaptırımı olması lazım. Para cezası. Onu ekrana çıkaran yayıncı kuruluşa da ceza var. Gıda konularında herkes tribüne oynamayı çok seviyor. Bu, insanların söyleceklerini kısıtlamak asla değil ama bir yanlış yönlendirme yapılıyorsa orada bir nokta koymak lazım. Başkalarının sağlığına zarar veriyorsa orada bir durmak lazım."