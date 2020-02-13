Yapay zeka izleyip puan veriyor! Çin'de kara listeler oluşuyor yeni düzen bu

Bilim kurgu filmlerinde yeni dünya hayata geçiyor. Çin'de uygulamaya konan Sosyal Kredi Sistemi bunun en çarpıcı ve belki de en ürkütücü yansıması. Tüm vatandaşlar kameralar ve yapay zeka aracılığı ile 24 saat izleniyor. Sosyal medyadaki davranışlarından alışveriş kültürlerine, kurallara uymalarından aykırılıklarına kadar her şeyleri kayıt altına alınıyor. Bu verilerle de insanlar adına Sosyal Kredi Sistemi denilen bir puanlamaya tabi tutuluyor. Puanı yüksek olana ödül verilirken, düşük olana ceza geliyor. Bu sistem yeni bir dünyanın işareti olarak görülüyor.