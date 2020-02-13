Yapay zeka izleyip puan veriyor! Çin'de kara listeler oluşuyor yeni düzen bu
ÇİN yüz tanıma, sosyal medya kullanımı ve yapay zeka teknolojileriyle vatandaşlarını puanlıyor. Black Mirror dizisindekine benzeyen bu sistem yıl sonuna kadar herkesi kapsayacak. Puanı düşük olanlar kara listeye alınıyor. Ne iş veriliyor ne uçağa veya treni binmelerine izin çıkıyor. İşte yeni dünya düzeni:
Bilim kurgu filmlerinde yeni dünya hayata geçiyor. Çin'de uygulamaya konan Sosyal Kredi Sistemi bunun en çarpıcı ve belki de en ürkütücü yansıması. Tüm vatandaşlar kameralar ve yapay zeka aracılığı ile 24 saat izleniyor. Sosyal medyadaki davranışlarından alışveriş kültürlerine, kurallara uymalarından aykırılıklarına kadar her şeyleri kayıt altına alınıyor. Bu verilerle de insanlar adına Sosyal Kredi Sistemi denilen bir puanlamaya tabi tutuluyor. Puanı yüksek olana ödül verilirken, düşük olana ceza geliyor. Bu sistem yeni bir dünyanın işareti olarak görülüyor.
Sosyal Kredi Sistemi ile Çin yönetimi, vatandaşların davranışlarını "sosyal güven" başlığı altında sıralayacak büyük bir puanlama sistemi kuruyor. Sistem ile birlikte vatandaşlar sahip oldukları puanlara göre çeşitli şart ve koşullarda ödül veya ceza alacak.
Sistemin daha işlevsel kullanılabilmesi için Çin hükümeti, 176 milyon olan kamera sayısını bu yıl iki katına çıkarmayı düşünüyor. 2020 sonuna kadar ülkedeki herkes bu sisteme tabii olacak. Bilim kurgu filmlerini çağrıştıran yeni düzen modern zaman fişlemesi olarak görülüyor. Puanı düşük olanın hayatı karartılırken, yüksek olanlar da ödüllendiriliyor.
Kara listeye alınıyorlar
Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin bildirdiğine göre, ülkenin farklı bölgelerinde kısmen uygulanmaya başlanan proje ile milyonlarca kişi kara listeye girdi. Kara listeye giren 11 milyon 140 bin kişiye uçağa binmekten, 4 milyon 250 bin kişiye ise yüksek hızlı trene binmekten men cezası verildi.