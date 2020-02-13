HABER /  FENERBAHÇE
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Fenerbahçe Beko kupada farka koştu

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, Teksüt Bandırma'yı 100-70 farklı yendi.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70 mağlup etti ve kupada Dörtlü Final’e yükseldi.

Sarı-lacivertliler yarı finalde Pınar Karşıyaka’yı eleyen Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 16, Nunnally 16, Kalinic 6, Thomas, Vesely 15, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 18, Ali Muhammed 12, Berkay Candan 2, Egehan Arna 5, Ekrem Sancaklı 2, Ergi Tırpancı

TEKSÜT BANDIRMA: Smith 12, Kalinoski 9, Hummer 8, Prewitt 10, Terry15, Şehmus Hazer 5, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün 2, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek 5

1’İNCİ PERİYOT: 22-22

İLK YARI: 46-32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 79-52

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan İş Bankası hisselerinin devri için talimat: Bir an önce getirin
Kapalı Maraş için tarihi adım! Türkiye 'Las Vegas'a çıkarma yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şener Eruygur'a neden 'kes ulan' diye bağırdı
Koronavirüsten 1 günde 242 kişi öldü piyasalar düşüşle açıldı
Burhan Kuzu'ya kötü haber Zindaşti'yi kurtardı iddiasına özel soruşturma savcılığı el attı
Son seçim anketi yayınlandı 3 parti baraj altında
ÖNCEKİ HABERLER
Henry Onyekuru: Kalmak istiyorumg
Adem Büyük: Ben buraya yatmaya gelmedim
Ramazan Evcen kimdir Fahriye Evcen'in babası aslen nereli?
Fahriye Evcen babası kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi ne?
İzmir Buca'da 16 yaşındaki genç ağabeyini öldürdü sebep şiddet görme
Adana'da pamuk fabrikasında yangın
Yorumlar