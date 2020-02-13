Henry Onyekuru: Kalmak istiyorum

Galatasaraylı Henry Onyekuru, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada ''Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalmak istiyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor'u rövanşta 3-1 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.

Galatasaraylı Henry Onyekuru karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu "Bugün karakterini ortaya koyan bir Galatasaray vardı. Hocamız, camiamız ve taraftarımız için her şeyi yaptık. Elendiğimiz için mutsuzuz ama ortaya koyduğumuz futboldan memnunuz" ifadelerini kullandı.

''Burada kendimi evimde gibi hissediyorum"

"Galatasaray taraftarıyla iletişimini nasıl anlatabilir? Geri gitmesini istemiyorlar" sorusunu yanıtlayan Onyekuru "Geçen sene çok önemli başarılara imza attık. Aramızda çok özel bir bağ var. Dönmemi çok istediler. Formama ve kulübüme kavuştum. Çok mutluyum. Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalmak istiyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.