TÜİK sanayi üretimi verilerini açıkladı! Yüzde 1.9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin sanayi üretimini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı" açıklaması yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Aralık Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Verilerde dikkat çeken gelişmeler gözlendi.

Aylık bazda 1,9 artan sanayi üretimi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 yükseldi.

"21 ayın rekoruna ulaştı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." diye konuştu.