Fahriye Evcen kaç kardeş Fahriye Evcen'in kardeşleri kimdir?

Oğlu Karan'ı geçtiğimiz yıl kucağına alan güzel oyuncu Fahriye Evcen'i yıkan ölüm haberi geldi. Fahriye Evcen'in babası öldü. Kanser tedavisi gören Ramazan Evcen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu ölüm haberinin ardından Fahriye Evden'in hayatı merak konusu oldu. Fahriye Evcen nereli, kaç kardeş?

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu Karan'ı geçtiğimiz yıl kucağına alan Fahriye Evcen babasının ölümü ile sarsıldı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Ramazan Evcen İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. ölüm haberinin ardından Fahriye Evcen'in hayatı merak konusu oldu. Peki Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşında ve kaç kardeş?

34 yaşında olan Fahriye Evcen'in Ayşen Evcen, Demet Evcen, Neşe Evcen adında 3 kız kardeşi var.

Fahriye Evcen’in kanser hastalığı ile mücadele eden babası Ramazan Evcen yaşamını yitirdi.

Hastalığı geçen yılın sonlarına doğru nükseden Baba Ramazan Evcen’in iki yıl önce hastalığı nedeniyle midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı.

Ramazan Evcen bir süredir bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir.Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu.

Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.



Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur.Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı.Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.

Özel hayatı

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.

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Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Ölene Kadar (Selvi) (TV Dizisi)

2016 - Sonsuz Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Sana Benzer (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura 2. Sezon (TV Dizisi)

2013 - Çalıkuşu (Feride) (TV Dizisi)

2012 - Veda (Mehpare) (TV Dizisi)

2012 - Evim Sensin (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 - Yalancı Bahar (Zeynep Karaman) (TV Dizisi)

2010 - Takiye: Allah'ın Yolunda (Sevde) (Sinema Filmi)

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Genç Sinyora Enrica) (Sinema Filmi)

2009 - Alvin ve Sincaplar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Aşk Tutulması (Pınar) (Sinema Filmi) 2008

2007 - Cennet (Kız) (Sinema Filmi

2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Necla Tekin Aydınoğlu) (TV Dizisi)

2006 - Hasret (Songül) (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (Hande) (TV Dizisi)