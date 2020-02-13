İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza! İşe ve okullarına geç kaldılar
Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
İstanbul'da sabah saatlerinde işe ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda ciddi sıkıntı yaşadı.
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Başka araçlara yönlendirildiler
Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.
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Arızalar sabah trafiğini neredeyse felç etti.
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Enerji kesintisi açıklaması
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.
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