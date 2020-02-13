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MHK cezayı kesti: 3 hakem kadro dışı

MHK, skandal kararlara imza atarak ligin altını üstüne getiren 3 hakeme cezayı kesti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren, kritik karşılaşmaların oynanacağı 22. haftanın hakemleri açıklandı. MHK atadıkları ve atamadıklarıyla yine konuşulacak kararlara imza attı.

Ümit Öztürk ve Serkan Tokat'a maç yok
1-1 biten Fenerbahçe-Alanya maçının son dakikasında Mustafa Pektemek'in eline temas eden topta penaltı çalmadığı için eleştirilen Ümit Öztürk ile bu pozisyonda hakemi VAR'a çağırmayan Serkan Tokat'a görev verilmedi.

VAR hakemi olarak atandı
1-1 sona eren Sivas-Başakşehir maçında Yiğidolar'ın penaltı isyanına sebep olan Halis Özkahya, Denizli-Kayseri karşılaşmasına VAR hakemi olarak atandı.

Hüseyin Göçek haftayı boş geçti
Gençlerbirliği- Trabzonspor mücadelesinde Sörloth'a verdiği kırmızı kartla tepki çeken Hüseyin Göçek de haftayı boş geçti.

Açılış maçı Bitigen'in
Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasında 2-2 biten maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle uzun süre gündemi meşgul etmiş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı.

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