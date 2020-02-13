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Napoli, kupada Inter'den avantajlı skorla döndü

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İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli, deplasmanda Inter’i 1-0 yenerek, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan yarı finalin ilk maçında, ligde şampiyonluğa oynayan Inter ile iyi bir sezon geçirmeyen Napoli karşı karşıya geldi.

İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarı golsüz tamamlandı.  İkinci yarının 57. dakikasında konuk Napoli, Fabian Ruiz ile 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında Inter, bulduğu fırsatları değerlendiremeyince Napoli, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Napoli, 5 Mart’ta rövanşta ağırlayacağı Inter karşısında avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

İtalya Kupası yarı finalinin diğer ayağında ise bu akşam Milan, Juventus'u konuk edecek.

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