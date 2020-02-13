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Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Bucks'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 12 sayı attığı karşılaşmada Indiana Pacers'a 118-111 yenildi.

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Milwaukee Bucks'ta Donte DiVincenzo'nun 19, Khris Middleton'ın 17 ve Ersan İlyasova'nın 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. 

Indiana Pacers'ta 35 sayıyla oynayan T. J. Warren galibiyette başrol oynadı. 

Öte yandan Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Atlanta Hawks'ı 127-105 mağlup etti. 

Ev sahibi ekipte, 27 sayı, 11 ribauntla Tristan Thompson ve 23 sayı, 12 ribauntla Larry Nance Jr galibiyeti getiren oyuncular olurken, milli basketbolcu Cedi Osman takımına 3 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Sonuçlar

Orlando Magic-Detroit Pistons: 116-112

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-105

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 101-91

New York Knicks-Washington Wizards: 96-114

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 118-111

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 111-104

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 108-115

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 130-111

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 112-106

Utah Jazz-Miami Heat: 116-101

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 116-120

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