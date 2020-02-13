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İzmir'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, işçileri taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi.

Servis midibüsü kamyonla çarpıştı

Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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