İzmir'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı
İZMİR'in Bergama ilçesinde, işçileri taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi.
Servis midibüsü kamyonla çarpıştı
Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
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