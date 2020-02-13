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Cinsel ilişki için anlaştığı kadın parasını çalıp elini ısırarak kaçtı

ADANA'da Semra E. (32), otoyolda cinsel ilişki için durdurduğu aracın sürücüsü Necati N.'nin (20) cebindeki 515 lirayı alıp kaçtı. Yakalanınca sürücünün elini ısırıp kurtuldu. Polis Semra E. ve iki arkadaşını yakaladı.

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aracıyla ilerleyen Necati N., otoyol kenarında bekleyen Semra E.'yi görünce durdu. İkili cinsel ilişki için 50 liraya anlaştı. Bunun üzerine Necati N. aracını sağa çekip, indi. Ancak bir süre sonra Semra E., Necati N.'nin cebindeki 515 lirayı alıp kaçmaya başladı.

Takibi bırakmazsan seni dövdürürüz

Necati N.'nin kendisini yakaladığı anda elini ısıran Semra E., kaçtı. Bu sırada kadının, yakın bir yerde bekledikleri ortaya çıkan arkadaşları Hülya H. (39) ve Seda E. (21), Necati N.'nin yolunu kesip, "Takibi bırakmazsan, seni dövdürürüz" dedi. Bunun üzerine Necati N., polisi aradı.

Para üzerinde yakalandı

Bölgeye giden Gasp Büro Amirliği ekipleri, Semra E.'yi, otoyol kenarında çaldığı 515 lirayla, diğer şüphelileri ise evlerinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Semra E. tutuklanırken, Hülya H. ve Seda E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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