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Ersun Yanal'dan futbolculara uyarı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, “Hakem kararlarını değiştiremeyiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Saha dışındaki mücadeleyi yönetim verir. Bize düşen maçları kazanmak.” diyerek oyuncularını bu sözlerle uyardı.

Son iki haftada 5 puan kaybeden ve zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, dünkü idmanda öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

''Biz saha içinde kalmalıyız''
Akşam'da yer alan habere göre; futbolcularından sahaya odaklanmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bizim işimiz futbol oynamak. Yaşananlar geride kaldı. Geçmişe takılıp kalmamalıyız. Geriye dönüp hakem kararlarını değiştiremeyiz. Biz saha içinde kalmalıyız. Sizden tek istediğim saha içine odaklanmanız. Saha dışındaki mücadeleyi başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulumuz verir” dedi.

''İki kulvarda da kupayı almalıyız''
Sezon sonunda taraftara ve camiaya kupalar hediye etmek istediklerinin de altını çizen Yanal, “Türkiye Kupası’nda yarı finale çıktık. Hedefe adım adım ilerlemeli ve yarı finalde gelecek rakibimizi de geçerek final çıkmalıyız. Sonrasında da kupayı müzemize getirmeliyiz. Ligde de bundan sonra kayıp istemiyorum. Bize düşen her maçı kazanmak ve sezon sonunda şampiyon olmak. İki kulvarda da kupayı almalıyız. Bize yakışan bu” diye konuştu.

''Lig daha yeni başlıyor''
Ersun Yanal sözlerini şöyle sonlandırdı: “Biz Fenerbahçe’yiz. Türkiye’nin en büyük camiasıyız. Bizim görevimiz taraftarımızı, yönetimimizi ve camiamızı mutlu etmek. Bunun için buradayız. Bunu başarmanın en önemli noktası da maçlarımızı kazanıp, sezon sonunda istediğimiz hedeflere ulaşmak. Bu yola beraber çıktık. Beraber hedeflere ulaşacağız. Şimdi sadece Ankaragücü maçına konsantre olun. Lig daha yeni başlıyor.”

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