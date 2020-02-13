İphone üreticisi Foxconn'dan iddialara yalanlama geldi!

iPhone Covid-19 salgını nedeniyle üretimlerde aksaklık yaşamaya devam ediyor. iPhone üreticisi Foxconn, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaları yalanladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını tehlikesi en çok teknoloji sektörünü vurdu.

Büyük firmaların Çin‘de üretim yaptırması ve birçok şehirde yaşanan karantinalar, firmaların olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ayrıca uluslararası etkinlikler de salgından nasibini almış durumda.

Covid-19 salgını büyük firmaları olumsuz etkiledi

Çin‘deki en büyük ekonomi kaynaklarından biri de fabrikalar. Özellikle iş gücünün yüksek ve düşük maliyetli olması, büyük firmaları ülkeye çekiyor. Ancak yayılan virüs nedeniyle fabrikaların hepsi kapanmış durumda. Ürün tedarikinde sıkıntı yaşayan firmalar, stoklarında bulunan ürünlerin satışına devam ediyor.

Stokların azalmasının ardından geçtiğimiz günlerde Reuters, Apple‘ın Çin‘deki üretimi yüzde 50 oranında başlatacağını bildirdi. Şubat ayı içinde yüzde 50‘yi bulan oran, mart ayında yüzde 80‘e kadar çıkacağı belirtildi. Bu bilgilere kaynak olarak da zamanlama konusunda uzman, Foxconn başkanı Liu Youn-Way gösterildi.

Üretimin başlanacağı iddiaları yalanlandı

Ancak bu haberin ardından Foxconn, üretimin başlayacağı iddialarını yalanladı. Firma üretim merkeziyle ilgili yeni bir karar almış olmadığını belirtti. Tedbir amaçlı alınan üretim durdurma kararının devam ettiğini belirtti.

Reuters tarafından iddia edilen bilgilerde, iPhone üreticisi Foxcoon, üretimin bir kısmını Hindistan ya da Tayvan‘a taşımayı teklif ettiği belirtildi. Çünkü Wuhan‘daki fabrika iPhone 11 üzerinde çalışıyordu. Aynı zamanda iPhone 12 için de çalışmaların başladığı iddia edilmişti.

iPhone coronavirus nedeniyle satışlarında da düşüş yaşamıştı. Halihazırda Apple Store‘lar Çin‘de kapatılmış durumda. Virüs nedeniyle şu ana kadar 1.300 kişi hayatını kaybetti.