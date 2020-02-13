Ölümcül virüs bir günde 242 can aldı! 14 bin 840 vaka daha tespit edildi

ÇİN'de ortaya çıkan ölümcül virüsün (Kovid-19) merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte 242 can kaybı daha yaşandı. Eyaletteki son 24 saat içerisinde 14 bin 840 vaka daha tespit edildi.

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan

yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

Vaka sayısı 59 bin 883'e yükseldi

Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Corona Virüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan ülke geneli coronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan

"zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı.

Askeri sağlık personeli takviyesi

ÇKP Merkezi Komitesi, Ciang'ın yerine Şanghay Eski Belediye Başkanı Ying Yong'u atadı. Ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin Vuhan’a gönderildiği aktarıldı. Söz konusu sağlık personelleriyle birlikte Vuhan’a Kovid-19’un ortaya çıkışından bu yana yapılan askeri sağlık personeli takviyesi 4 bini geçti.