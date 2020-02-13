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FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında Necmettin Erbakan itirafı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili yazısında Necmettin Erbakan'ın hakkını teslim ederek, "Erbakan hariç gelmiş geçmiş tüm siyasi oluşumların şu veya bu şekilde sorumluluğu vardır" dedi.

CHP ve AK Parti birbirlerini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladı. Peki siyasi ayak nerede? Herkes bu sorunun yanıtını merak ederken, dikkat çeken bir yazı, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan geldi. 

Siyasi ayağı yok

Yılman, "FETÖ'nün siyasi ayağı nerede biliyor musunuz?" başlıklı yazısında "Sonunda söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Hiçbir yerde" yanıtını verdi.

Dönemsel olarak kullandığı siyasiler vardır

Yılman, yazısında "FETÖ’nün bir siyasi ayağı yoktur değerli okurlarım. Sadece FETÖ’nün bir proje olarak düşünülüp de hayata geçirildiği andan beri, ki yaklaşık 40 yıllık bir zamandır bu, dönemsel olarak kullandığı siyasiler vardır." ifadelerini kullandı.

CHP “Düşmanımın düşmanı dostumdur “ anlayışı

"FETÖ 40 yıl boyunca kullanabildiği her siyasetçinin, her siyasal partinin dibindeydi, içindeydi" görüşünü paylaşan yazar, CHP'ye de eleştiri oklarını yöneltiyor:

"17/25 Aralık 2013’ten itibaren Erdoğan’ın FETÖ ile ölüm kalım mücadelesi verdiği ve sonunda da hezimete uğrattığı süreçte maalesef muhalefet de, “Düşmanımın düşmanı dostumdur “ anlayışı ile “cemaat” adı altında iş görmeye devam eden FETÖ’yü sahiplenmiştir."

Erbakan hariç tüm iktidarların günahı vardır

FETÖ 40 yıl boyunca kullanabildiği her siyasetçinin, her siyasal partinin içinde olduğunu belirten Yılman, Erbakan hariç tüm siyasilerin sorumlu olduğuna yazısında işaret etti:

"Ve gerçek şudur ki, Necmettin Erbakan hariç gelmiş geçmiş tüm iktidarların günahı vardır bu örgütün doğmasında, büyümesinde, gelişmesinde… FETÖ sadece Erbakan döneminde devlette istediği yere sızıntı yapamamıştır. Geri kalan tüm zamanlarda ise ikiyüzlü şekilde ilişkilerini kurmuş ve istediklerini fazlasıyla da almıştır."

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