POLİTİKA

Erdoğan 'FETÖ'nün siyasi ayağı CHP' başlıklı videoyu izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili CHP'ye yönelik suçlamaların ve haberlerin yer aldığı videoyu milletvekillerine izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "FETÖ'nün siyasi ayağı CHP" başlıklı videoyu izletti.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir." diye konuştu.

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