POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: 'Yalan söylüyorsun yalan'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı partisinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağı olarak Meclis'i işaret eden İlker Başbuğ'a tepki göstererek, "Yalan söylüyorsun yalan" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde 2009 yılında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını içeren düzenlemeyi onaylayan Meclis'i, FETÖ'nü siyasi ayağı olarak gösteren İlker Başbuğ vardı. Daha önce milletvekillerine dava açmaları yönünde çağrı yapan Erdoğan'ın öfkesi bugünkü grup toplantısında da sürdü. İşte Erdoğan'ın Başbuğ'u sert sözlerle eleştirdiği o konuşma:

FETÖ'cüleri niye ihraç etmediniz?

Buradan soruyorum malum genelkurmay başkanı bir diğer öldü genelkurmay başkanı bunlar bildiriyi hazırladılar bu bildiri yetmez her ikisinin de genelkurmay başkanlığı döneminde biz şu kadar FETÖ'cü subayı ordudan ihraç ettik desinler. Bu görev sizin görevinizdi niye ihraç etmediniz? Kimi aldatıyorsunuz? FETÖ'cüleri niye ihraç etmediniz?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlker Başbuğ iddiası olay oldu herhalde bir şey vadettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile her an görüşebiliriz
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye heyet gönderiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
Beşiktaşlılardan Tolunay Kafkas'a sert tepki
Harden 42 sayı attı Houston kolay kazandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: FETÖ'nin siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur
Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir"
Recep ayı ne zaman giriyor 2020 nafile orucu tutmak gerekir mi?
Tahir Elçi cinayetinde üç polis “şüpheli”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ için yardım kampanyası hesap numaralarını açıkladı
Regaib Kandili 2020 ne zaman Regaib kandili nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idlib kararını açıkladı
3 aylar ne zaman başlayacak 2020 Diyanet güncel takvimi