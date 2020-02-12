Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: 'Yalan söylüyorsun yalan'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde 2009 yılında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını içeren düzenlemeyi onaylayan Meclis'i, FETÖ'nü siyasi ayağı olarak gösteren İlker Başbuğ vardı. Daha önce milletvekillerine dava açmaları yönünde çağrı yapan Erdoğan'ın öfkesi bugünkü grup toplantısında da sürdü. İşte Erdoğan'ın Başbuğ'u sert sözlerle eleştirdiği o konuşma:

FETÖ'cüleri niye ihraç etmediniz?

Buradan soruyorum malum genelkurmay başkanı bir diğer öldü genelkurmay başkanı bunlar bildiriyi hazırladılar bu bildiri yetmez her ikisinin de genelkurmay başkanlığı döneminde biz şu kadar FETÖ'cü subayı ordudan ihraç ettik desinler. Bu görev sizin görevinizdi niye ihraç etmediniz? Kimi aldatıyorsunuz? FETÖ'cüleri niye ihraç etmediniz?