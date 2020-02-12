SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de Türk askerlerine saldırı sonrası atılacak adımları açıklıyor Haberin devamı.
YEREL

Sokak ortasında tekme ve yumruklu saldırı! Kavga anı kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedilen Atilla Karapınar, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 1202 Sokak'ta meydana geldi.

SOKAK ORTASINDA DARBEDİLDİ
İddiaya göre, Atilla Karapınar (42) alacaklı olduğu kimliği belirsiz 3 kişi tarafından önü kesilerek sokak ortasında darbedildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşen Karapınar başından yaralandı. Atilla Karapınar'ı darbeden şüpheliler, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Karapınar ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Atilla Karapınar'ın bir araçtan inen 3 kişi tarafından önünün kesilmesinin ardından yere yatırılarak tekme ve yumruklarla darbedildiği yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti grup toplantısı canlı yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idlib kararını açıklıyor!
Burhan Kuzu uyuşturucu baronu Zindaşti'yi serbest bıraktırdığı iddiası için ne dedi?
'Fenerbahçe devletle kavga ediyor' iddiasına Serdar Ali Çelikler'den tokat gibi yazı
Bakan Abdülhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması! Kılıçdaroğlu'na yanıt da var
Canan Karatay'ın koronavirüs reçetesine 'ibretlik' yanıt
Abdulkadir Selvi'den CHP iddiası! Vekiller boykottan rahatsız
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trafikte şoke eden görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı
Türkiye ve Suriye savaşacak mı? Son günlerin en merak edilen konusunu Hadi Özışık yorumladı
3 aylar ne zaman başlayacak 2020 Diyanet güncel takvimi
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi! Hiçbir insan hak etmez
İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var kriz çıkardı!
İBB’den istifa eden Yeşil Meltem Şişli’nin kapıcıyı kovdurduğu iddiası
Hatay'da okullar tatil mi Hatay Valiliği kar tatili yaptı