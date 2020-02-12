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Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi! Hiçbir insan hak etmez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturum sırasında kendisine laf atan AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği öne sürüldü. İmamoğlu'na tepki gösteren FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, “Hiçbir insan küfürü hak etmez” yorumunda bulundu.

Fatih Portakal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun, İBB Meclisi’nde AK Parti’li Aşıkkutlu’ya küfür ettiği iddialarıyla ilgili, İmamoğlu’na sert eleştiriler yöneltti. FOX TV Ana Haber sunucusu, gerekçesi ne olursa olsun, İmamoğlu’nun böyle bir hakkı olmadığını ifade etti.

FATİH PORTAKAL: İNSANLAR ÖFKELERİNİ KONTROL ETMEK ZORUNDA

Fatih Portakal, İmamoğlu’nun zor bir durumda olabileceğini, İstanbul gibi bir şehri birçok zorluk altında yönetmeye çalıştığını ancak kimsenin kimseye hakaret etmemesi gerektiğini, şu sözleri ile ifade etti:

''Neticede kimse kimseye hakaret edemez. Böyle bir hakkı da yok. Hele hele siyasetçilerin, hele hele insanların farklı bir gözle baktıkları İmamoğlu profiline aykırı bir davranıştır bu. Umarım bu son olur. İnsanlar öfkelerini kontrol etmek zorunda. Bu herkes için geçerli. Sadece beyefendi için değil. Benim için de herkes için de geçerli. Yönetenler için de. Hiçbir insan küfürü hak etmez, etmemelidir.''

İMAMOĞLU'NUN ETTİĞİ KÜFÜR

Kayak takımını g... girsin İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada CHP'lilere hitaben "Deprem için ne yaptınız" sorusunu yöneltti. Bu sırada cevap AK Parti sıralarından geldi. AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, "Kayak yaptılar" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'daki deprem sonrasında Erzurum'da yaptığı tatilin hatırlatılması üzerine oldukça sinirlendi ve AK Partili Meclis üyesine "Kayak takımı g.tüne girsin" dedi.

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