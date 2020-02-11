DÜNYA

Ciara fırtınası nedeniyle iniş yapamayan yolcu uçağında büyük panik yaşandı

İngiltere başta olmak üzere Hollanda’da etkili olan Ciara fırtınası sebebiyle İngiltere'de 2 kişi hayatını kaybetti. Londra'nın en işlek havalimanı Gatwick’te 300’den fazla uçuş iptal oldu. Ülkede yer yer sel felaketi yaşanıyor.

İskoçya'nın Clydebank kentinde 77 yaşındaki bir kişi kayarak başını çarptı ve yaşamını yitirdi. 58 yaşında bir kişi ise aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ciara fırtınası yaşamı olumsuz etkilerken, yoğun yağışların yol açtığı sel sebebiyle bir evin bahçesinde derin çökme meydana geldi.

Kuvvetli rüzgürü maruz kalan Amsterdam Schiphol Havalimanı’na inmeye çalışan bir uçakta ise yolcular büyük panik yaşayarak çığlık atmaya başladılar. Yolcu uçağı beş denemede de inemeyince Madrid'e geri döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de amcadan yeğenine cinsel istismar iddiası
Pizzaya tüküren kuryenin yargılandığı davada karar çıktı
Nihat Kahveci: Kulüplerimiz batmış durumda
Yarın ne açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib kararı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ sözlerini Kılıçdaroğlu'nun ağzına tıktı
Mehmet Sepil Ali Koç'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Nihat Kahveci: “Kulüplerimiz batmış durumda, öz kaynaklara yönelmeliyiz”
Sevgililer Günü hediye fikirleri ne alınır 14 Şubat hediye önerileri
Kulüpler Birliği Başkan Mehmet Sepil Ali Koç'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı
İdlib şehidi Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'te cenaze namazı kılındı
Sevgililer Günü mesajları 2020 resimli uzun 14 Şubat sözleri
CHP’lilerden FETÖ’nün siyasi ayağı
Hacamat takvimi Şubat ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?