Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisindeki küfrü vardı.

Portakal, İmamoğlu'nun AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya ağza alınmayacak küfrünü gündeme getirerek, küfür meselesinin kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledi.

Ünlü sunucu, İmamoğlu'nun çok zor günler geçiriyor olabileceğini, imkansızlıklar içinde şehri yönetiyor olabileceğini dile getirerek, ne olursa olsun İmamoğlu'nun böyle bir hakkı olmadığını vurguladı.