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İdlib şehidi Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'te cenaze namazı kılındı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için kent merkezindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Hasan, annesi Süreyya, kardeşleri Mehmet, Kazım, Feride ve 8 yaşındaki Mustafa Miraç ile aile yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sırasında şehidin yakınları, tabuta sarılıp gözyaşı döktü, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Açıkgöz'ün cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

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