Kulüpler Birliği Başkan Mehmet Sepil Ali Koç'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "MHK ile bir araya gelmeyi istedik ve kendilerinin sunumunu dinledik. Kulüp başkanları bunu istedi. MHK yetkilileri, kulüp başkanlarını bilgilendirdi, sorularımızın cevaplarını aldık.

''Ali Koç başkanım beni aradı''

Lisans uygulaması konusunda hararetli bir transfer süreci geçti, bu geride kaldı, bunu da tabii ki tartıştık ama önümüzde ne yapacağımızı, lisans uygulamasının seneye ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğini, kulüpler lehine olabileceğini konuştuk. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beni aradı, şu ortamda katılmamasının daha doğru olacağını, toplantının selameti açısından daha önemli olduğunu iletti. Beni dün ve bu sabah arayıp katılmayacağını söyledi. Toplantıyı Fenerbahçe olmadan yaptık dolayısıyla."

''Hepimiz kullanacağımız lisana ve rakibimize saygıyı unutmamalıyız''

Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada ''TFF olarak davet ettik. 18 takımın 17'sinin katıldığı, çok verimli bir toplantı oldu. Hakemlerimiz, Türkiye'de gündeme oturdu ve Kulüpler Birliği'nin isteği ile MHK yetkilileri ile başkanları buluşturduk. Bence bu toplantıları da sık sık yapmamız da Türk futbolunun geleceği için faydalı olacaktır. Hepimiz kullanacağımız lisana ve rakibimize saygıyı unutmamalıyız. Kim hak edecekse şampiyon o olacaktır. Diğerlerinin de ona saygı göstermesi gerekmektedir.'' dedi.