MEDYA

Hercai 32. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 32. yeni bölümüyle 14 Şubat 2020 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 14 Şubat 2020 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
DSÖ yeni tip koronavirüsün adını Covid-19 olarak değiştirdi
Balıkesir'de bir kadın ceza yazan polisi tehdit etti
Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Kocaeli'de amcadan yeğenine cinsel istismar iddiası
Pompeo: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman 10. bölüm 2. fragmanı
Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Sevgililer Günü hediye fikirleri ne alınır 14 Şubat hediye önerileri
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi
Balıkesir'de bir kadın ceza yazan polisi tehdit etti
Sevgililer Günü mesajları 2020 resimli uzun 14 Şubat sözleri
60 saniyede bugün (11 Şubat 2020)
Hacamat takvimi Şubat ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?