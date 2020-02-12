SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de Türk askerlerine saldırı sonrası atılacak adımları açıklıyor Haberin devamı.
MAGAZİN

Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti

Sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu, reklam yüzü olduğu bir cilt bakım markasının lansmanında ortaya çıktı. Yaşadığı siber zorbalığın ardından ilk kez basının karşısına geçen oyuncu, duygularını dile getirdi.

Siber zorbalığa maruz kalan ve özel fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu, marka yüzü olduğu firmanın lansmanına katıldı. Güzel oyuncu, yaşadığı zor süreçle ilgili sessizliğini bozdu ve "Tanımadığım onlarca kadından destek aldım" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HAYATA FARKLI BAKIYORUM"
Bekiroğlu, gazetecilerden gelen "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu: "Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı."

"SOSYAL MEDYADA TANIMADAN ELEŞTİRİYORLAR"
"Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti grup toplantısı canlı yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idlib kararını açıklıyor!
Burhan Kuzu uyuşturucu baronu Zindaşti'yi serbest bıraktırdığı iddiası için ne dedi?
'Fenerbahçe devletle kavga ediyor' iddiasına Serdar Ali Çelikler'den tokat gibi yazı
Bakan Abdülhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması! Kılıçdaroğlu'na yanıt da var
Canan Karatay'ın koronavirüs reçetesine 'ibretlik' yanıt
Abdulkadir Selvi'den CHP iddiası! Vekiller boykottan rahatsız
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu
Şırnak İdil Devlet Hastanesi'nde yangın
3 aylar ne zaman başlayacak 2020 Diyanet güncel takvimi
Bursa'da 9 yaşındaki kardeşini işkence ederek öldürüldü
Ciara fırtınası nedeniyle iniş yapamayan yolcu uçağında büyük panik yaşandı
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var kriz çıkardı!
Ramo 6. bölüm fragmanı
Hatay'da okullar tatil mi Hatay Valiliği kar tatili yaptı