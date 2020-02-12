Van Bahçesaray'da hasta kadın hastaneye polis helikopteriyle yetiştirildi

Alınan bilgiye göre, Bahçesaray'ın Cevizlibelen köyü Aktaş Mezrası'nda yaşayan diyabet ve tansiyon hastası Perihan Baysungur'un rahatsızlanması üzerine yakınları, sağlık ekiplerini arayarak yardım talep etti.

Kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandığı için mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, polisten helikopter desteği istedi.

Bunun üzerine bir polis helikopteriyle mezradan alınan Baysungur ve refakatçisi, güvenli şekilde kent merkezindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.