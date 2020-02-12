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Bursa'da 9 yaşındaki kardeşini işkence ederek öldürüldü

BURSA'da 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuk evinde ölü bulundu. Çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri çıktı. Küçük Muhammed'in 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polise Eşref Dinçer Mahallesi 127 nolu Sokak’ta komşuların bir evden bağrışma sesleri geldiğine dair ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde 9 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in cansız bedeniyle karşılaştılar.

Ablası boğarak öldürmüş

İlk incelemede 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi. Çocuğun anne ve babası savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

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