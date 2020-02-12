Otomobildeki eroini narkotik dedektör köpeği buldu
Mardin'in Savur ilçesinde 570 gram eroin ele geçirildi, zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde B.E'nin Mardin'e eroin getireceği tespit edildi.
Jandarma ekiplerince Savur ilçesinde İşgören Mahallesinde durdurulan söz konusu otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada poşet içerisinde 570 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E tutuklandı.