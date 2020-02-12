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Türkiye ve Suriye savaşacak mı? Herkesin aklındaki soruyu Hadi Özışık yorumladı

Türkiye ve Suriye arasındaki tansiyon gitgide artıyor. Türkiye Suriye'ye girecek mi? sorusu gündeme gelirken İnternethaber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, program konuğu gazeteci Kemal Öztürk ile çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Rusya'nın desteğini arkasına alan Esad güçleri, kritik noktadaki İdlib'de kanlı saldırılarını sürdürüyor. Önceki gün de 5 şehit verdik. TSK, anında Esad güçlerine yanıt verdi. Şehitlerimizin son yolculuğuna uğurladığımız süre içerisinde Mehmetçik anında Suriye'ye cevap verdi.

Tartışmanın fitilini Bahçeli ateşledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti lideri Meral Akşener dahil tüm Türkiye Suriye'ye sert tepki gösterdi. Devlet Bahçeli ise "Yansın Suriye yıkılsın İdlib Türkiye Şam'a girsin" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

'Suriye'ye mi gireceğiz?'

Kritik gelişmeler sonrası 'Suriye'ye mi gireceğiz?' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. İnternethaber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, program konuğu gazeteci Kemal Öztürk ile işte bu soruyla ilgili çok çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

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