SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de Türk askerlerine saldırı sonrası atılacak adımları açıklıyor Haberin devamı.
YEREL

Trafikte şoke eden görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı

MECİDİYEKÖY D-100 Karayolu'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Levent'ten Çağlayan yönüne seyir halinde olan bir araç sürücüsü kucağındaki çocukla uzun süre ilerledi. Öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Zaman zaman şerit değiştiren bu sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Amsterdam'da sıcak dakikalar! Peş peşe patlamalar oldu
AK Parti grup toplantısı canlı yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idlib kararını açıklıyor!
Burhan Kuzu uyuşturucu baronu Zindaşti'yi serbest bıraktırdığı iddiası için ne dedi?
'Fenerbahçe devletle kavga ediyor' iddiasına Serdar Ali Çelikler'den tokat gibi yazı
Bakan Abdülhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması! Kılıçdaroğlu'na yanıt da var
Canan Karatay'ın koronavirüs reçetesine 'ibretlik' yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi! Hiçbir insan hak etmez
İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu
3 aylar ne zaman başlayacak 2020 Diyanet güncel takvimi
İBB’den istifa eden Yeşil Meltem Şişli’nin kapıcıyı kovdurduğu iddiası
Otomobildeki eroini narkotik dedektör köpeği buldu
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var kriz çıkardı!
Dünyanın en büyük havai fişeği gökyüzünü kırmızıya bürüdü
Hatay'da okullar tatil mi Hatay Valiliği kar tatili yaptı