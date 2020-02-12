POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ için yardım kampanyası hesap numaralarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AK Parti’nin açtığı hesaba bağışta bulunulması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı. Erdoğan, grup toplantısının başında AK Parti Grubu içinde başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar 1 milyon lira toplandığını duyurdu. Erdoğan şöyle konuştu:

"Van’da meydana gelen çığ felaketinde vefat eden 41 kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralanan 84 kardeşimize acil şifalar diliyorum. Elazığ depremiyle ilgili grubumuz olarak başlattığımız yardım kampanyasında şu ana kadar 1 milyon lira toplanmış durumda. Teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum."

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