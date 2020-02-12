Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idlib kararını açıkladı

Türkiye geçen hafta 7 şehit verdiği İdlib'de bu hafta da 5 şehit haberi ile sarsıldı. Ankara 2 hafta içinde gerçekleşen bu saldırılara 'misliyle' karşılık vermenin dışında etkili bir hamle yapmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda alınan kararı AK Parti grup toplantısında ilan ediyor. Türkiye'nin ve dünya medyasının gözü bu açıklamalara çevrildi. Merakla beklenen saat 11.00'daki AK Parti grup toplantısı biraz gecikmeli olarak başladı. İşte Erdoğan'ın beklenen açıklamaları:

Van'da çığ felaketinde ve Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Malatya ve Elazığ için partimiz adına toplanan yardım paraları 1 milyon TL'ye ulaştı.

Herkes gözünü kapatsa vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır.

Şubat ayı sonuna kadar

Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem noktaları gerisine çıkartmakta kararlıyız. Havada karada ne gerekiyorsa tereddüt etmeden bunu yapacağız.

İdlib'deki askeri gücümüzü tahkim ettik. Artık kimsenin taşkınlığına satılmışlığına göz yumacak değiliz.

Birliklerimize zarar gelmesi halinde Soçi mutabakatına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağını buradan ilan ediyorum.

YANSIN SURİYE YIKILSIN İDLİB! TÜRKİYE ŞAM'A GİRSİN

MHP Genel Başkanı ve Cumhur ittifakı ortağı Devlet Bahçeli de dün parti grubundaki İdlib açıklaması 'alınacak karara ilişkin çıtayı ve beklentiyi yükseltti. Bahçeli aynen şunları söyledi: 'Türk milleti Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı. Yansın Suriye yıkılsın İdlib kahrolsun Esad...'