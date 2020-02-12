SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed rejimini belirlediğimiz sınıra kadar kovalayacağız.... Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde kimsenin güvende olamayacağını açıkça söylüyorum... Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer İdlib'te askerlerimize saldırı olursa rejim güçlerini her yerde vuracağız... Karada, havada ne gerekiyorsa yapacağız... Haberin devamı.
YEREL

Bolu Dağı’nda hafif kar ve sis

Bolu’da, kar yağışının aralıklarla hafif şekilde devam ettiği yüksek kesimlerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Bolu’da, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde devam eden ancak etkisini azaltan kar yağışı sonrasında oluşan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle 900 rakımlı Bolu Dağı D-100 karayolu geçişinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri ise, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler, sis ve buzlanmaya karşı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Amsterdam'da sıcak dakikalar! Peş peşe patlamalar oldu
Alex de Souza ile Hürriyet arasında gülümseten diyalog
AK Parti grup toplantısı canlı yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idlib kararını açıklıyor!
Selahattin Demirtaş ilk yazısında Erdoğan'ı hedef aldı! İlk seçimde...
Burhan Kuzu uyuşturucu baronu Zindaşti'yi serbest bıraktırdığı iddiası için ne dedi?
'Fenerbahçe devletle kavga ediyor' iddiasına Serdar Ali Çelikler'den tokat gibi yazı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sokak ortasında tekme ve yumruklu saldırı! Kavga anı kamerada
Trafikte şoke eden görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı
3 aylar ne zaman başlayacak 2020 Diyanet güncel takvimi
Türkiye ve Suriye savaşacak mı? Herkesin aklındaki soruyu Hadi Özışık yorumladı
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi! Hiçbir insan hak etmez
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var kriz çıkardı!
İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu
Hatay'da okullar tatil mi Hatay Valiliği kar tatili yaptı