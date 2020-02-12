Tahir Elçi cinayetinde üç polis “şüpheli”

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve baro üyesi bir grup ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada olay yerinde hayatını kaybetmişti. 28 Kasım 2015’te meydana gelen olaydan beş yıl sonra cinayeti soruşturan savcı halen aktif görevde bulunan üç polisin “şüpheli” sıfatıyla ifadelerini aldı.

Böylece dört yıldan sonra ilk kez dosyada şüpheliler yer almış oldu. Şüpheli polislerden ikisi başka şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile biri ise bizzat savcılığa gelerek ifade verdi. Şüphelilerin ifadesi 9 ve 10 Ocak’ta soruşturma savcısı tarafından alındı.

ÜÇ POLİS DE İFADELERİNDE SUÇLAMAYI REDDETTİ

DW Türkçe’den Felat Bozarslan haberine göre; Elçi cinayeti ile ilgili sorgulanan şüpheli polislerin üçü de suçlamayı reddetti. Şüpheli polislerden S.T. olay sırasında kaçan PKK'lılardan birinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanmış.

Tahir Elçi'nin basın açıklaması nedeniyle bölgede görev aldıklarını söyleyen S.T., bir süre sonra silah sesleri duyduğunu ifade etti. Silah sesi duyduktan bir dakika sonra önünden bir kişinin geçtiğini belirten S.T., bu kişiye ateş ettiğini, hemen arkasında bir kişinin daha geçtiğini ve bu kişiye de ateş etmeye başladığını kaydetti.

5-6 el ateş ettiğini söyleyen şüpheli, “Şahıs beni geçtikten sonra arkası dönük vaziyette bana bir el ateş etti. Karın boşluğumdan yaralandım. Yaralandıktan sonra bulunduğum yere çöktüm ve ateş etmedim. Olay esnasında Tahir Elçi’yi görmedim. Ateş ederken atış menzilimde kimse yoktu. Tahir Elçi'yi ben öldürmedim. Teröristleri etkisiz hale getirmek için ateş ettim.” dedi.