Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir"

Erdoğan'dır" suçlamasına "FETÖ'nün siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu ve ekibidir." diye cevap verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap veriyor:

Kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildi

FETÖ'nün siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu ve ekibidir. FETÖ'yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ile CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ. Baykal'a kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildi.

MİT'e kumpasta CHP'nin tavrı

FETÖ'nün MİT Müsteşarımıza yönelik sinsi kumpasında CHP'nin ortaya koyduğu tavır FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir. Bu zat ve ekibi omurgasızdır FETÖ'ye diyet borçludur. CHP milletvekilleri dershaneler kapatılırsa eğitimde sıkıntılar büyür diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır. Biz FETÖ'nün üzerine gittikçe Kılıçdaroğlu bu grupların özgürlük alanını genişletmek istiyoruz diyerek siyaseten nerede durduğunu gösteriyordu.

Gezi olayları FETÖ ile CHP’nin birlikteliğini ortaya koyuyor. Bu işin asıl dönüm noktası 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi sürecidir.

Devleti FETÖ’den temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu’nu bulduk. CHP’nin cumhurbaşkanı adayının yapılan operasyonları cemaati sindirme girişimi olarak nitelemesi de aradaki ilişkinin bir ikrarıdır.

Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe söylemi

15 Temmuz’u kontrollü darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu’na bu aklı ve tabiri veren kim?

FETÖ’nün siyasi ayağı Bay Kemal’in yatak odasına girmiş haberi yok

Urla belediye başkanı FETÖ’cü çıktı, içeride. Nereye bakarsan bak FETÖ’nün siyasi ayağı Bay Kemal’in yatak odasına girmiş haberi yok. FETÖ’nün siyasi ayağı gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ayyuka çıktıktan sonra desteklediği parti midir?

Kılıçdaroğlu'na iki soru

Bizi FETÖ konusunda ikaz ettiklerini söyleyenler, bu yapının en büyük sözcüsü, taşeronu haline geldiler. Ya ikazları yalandı, ya da sonraki tavrı yalanlardır. Netice olarak bunların hayatı yalan. Bu işler madem soru sorarak oluyor, öyleyse ben de birkaç soru sorayım.

FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin düşürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?

FETÖ'nün siyasi ayağı, 15 Temmuz'da öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yol verdiği siyasetçi midir?

CHP'in FETÖ bağlantısıya ilgili görseller izletildi

FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili CHP'ye yönelik suçlamaların ve haberlerin yer aldığı video milletvekillerine izletildi.