DÜNYA

ABD savaş uçakları Esed rejimi vurdu! Çatışma çıktı, ilk görüntüler

ABD askerleri, Suriye'nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Esed rejimi güçleriyle yaşadıkları arbedede 1 rejim unsurunu öldürdü. Gerginliğin artmasının ardından ABD savaş uçakları rejime ait 2 askeri noktayı vururken, Rusya'ya ait askerli birlikleri bölgeye intikal etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Suriye'deki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, sabah saatlerinde rejim yanlısı çok sayıda "Şebbiha", Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde Esed rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı.

Kaynaklar, devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğunu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtti.

Bunun üzerine Şebbihalar da havaya ateş açarak karşılık verdi.

Olayın ardından ABD askerleri araçlarıyla Haseke kent merkezine dönerken, sivil kılığındaki Şebbihalar da dağıldı.

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