POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde Rusya'ya heyet gönderiyoruz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rus heyet 2 kez Türkiye'ye gelmişti, önümüzdeki hafta Türk heyet Rusya'ya gidecek" ifadelerini kullandı. 

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