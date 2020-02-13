İstanbul'da lüks otomobilin direksiyonu ile gösterge panelini çaldılar

Hırsız çok profesyonelmiş, tereyağından kıl çeker gibi götürmüş

Oğuzhan Samet Karabulut "18.30 sıralarında aracımı park ettikten sonra eve çıktım. Uyumadan önce camdan baktığımda bir sorun yoktu. Gece saatlerinde oldu. Sabah 08.30 sıralarında mahalleli uyandırdı beni. Böyle bir şeyle karşılaştık. Gece yağmur olduğu için ses duymadım. Hayalet göstergeyi ve direksiyonu götürmüş. Ufak tefek zararlar vermiş. Çok profesyonelmiş, tereyağından kıl çeker gibi götürmüş. Buradan da kendisi beni izliyor ise gönülden tebrik ediyorum. 35-40 bin lira zararımız var. Aracın ana parçalarını almış. Ekranı götürmeye çalışmış, vakti yetmedi diye düşünüyorum. Alarm var fakat profesyonel bir hırsız olduğu için alarmı devre dışı bırakmış. Şikayette bulundum. Gerekli incelemeler yapıldı. İfade verdim. Kapının camını kırıp giriyor. Mahallede kimsenin sesi duymaması da garip." dedi.