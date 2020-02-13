Sigaraya zam mı geldi 13 Şubat zam iddiası yayıldı

Sigara fiyatlarına zam geldi iddiası sosyal medyada yayıldı. Geçtiğimiz yıl sigara fiyatlarına ard arda zam gelmiş fakat yeni yılda yeni bir zam yapılmamıştı. Yayılan iddiaya göre sigara fiyatlarına 6 liralık zam geldi ve yeni zamlı sigara fiyatları Şubat ayının sonunda geçerli olacak. Peki sigaraya gerçekten zam gelecek mi, resmi açıklama geldi mi?

Sigara tiryakilerini üzecek bir haber sosyal medyanın konusu oldu. Hızla yayılan iddiaya göre Şubat ayının sonunda geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına yeni zam gelecek. 2020 yılında sigara fiyatlarına 6 liralık bir zam gelecek. Bu iddia henüz resmi kaynaklardan doğrulanmadı fakat yeni zamlı sigara fiyatları dolaşmaya başladı.

Geçen yıl sigara fiyatlarına 2-3 liralık zam yapılmış ve 2020 yılının Ocak ayında yeni bir zam yapılmamıştı. Sosyal medyada konuşulan son iddiaya göre bu ay sonu sigaraya kallavi bir zam kapıda.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Tütün firmalarından zamma yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Sosyal medyada dolaşan iddiaların henüz bir gerçekliği bulunmuyor.

Peki şu anda güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en yüksek sigara fiyatları kaç para?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

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Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

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Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL



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Parliament: 18,50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,50 TL

L&M Mode: 14 TL

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British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

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